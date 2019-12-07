شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد حوثي في التحيتا والجاح بالحديدة والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019 صعدت مليشيا الحوثي خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية في محافظة الحديدة حيث قامت باستهداف مواقع القوات المشتركة في عدداً من مناطق محافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية ان المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في التحيتا بقدائف ال بي ام بي والأسلحة المتوسطة كما استهدف مواقع القوات في منطقتي الجبلية والطور بالأسلحة المتوسطة. Advertisements وفي منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه افادت المصادر العسكرية ان المليشيات استهدفت المواقع بالأسلحة المتوسطة وقذائف ال آر بي جي بشكل مكثف. يأتي هذا التصعيد بعد ان تكبدت مليشيات الحوثي خسائر فادحة نتيجة تصعيد هجماتها المتكررة على مواقع القوات المشتركة والتي تصدت لها المشتركة وسقط على أثرها مئات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات في الأسبوع الماضي.

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