اخبار العالم

وصول 17 جريحا حوثياً إلى مستشفيات مدينة الحديدة

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 17 جريحا حوثياً إلى مستشفيات مدينة الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019

أفادت مصادر طبية في مدينة الحديدة ،بوصول 17جريح من عناصر مليشيات الحوثي الى مستشفيات المدينة،لتلقي العلاج بعد أصابتهم اثناء مشاركتهم في العمليات الهجومية التي شنتها المليشيات على مواقع القوات المشتركة جنوب محافظة الحديدة.

 

Advertisements

 وتصدت القوات المشتركة لهجوم شنتة مليشيات الحوثي الارهابية على مواقعها في المناطق العسكرية جنوب محافظة الحديدة وتكبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح وأستبسلت القوات المشتركة في التصدي للهجوم ،وأجبرت المليشيات على الانسحاب بعد فشلها في أحداث اي اختراق.

 

 وفي الأونة الاخيرة صعدت مليشيات الحوثي من انتهاكاتها واستهدافها لأنحاء متفرقة من محافظة الحديدة متنصلة عن كل الاتفاقيات الموقعة عليها بإشراف الامم المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول 17 جريحا حوثياً إلى مستشفيات مدينة الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا