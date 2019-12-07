اليمن..  " العقيلي" يكشف عن خطة التنفيذ الخاصة ببرنامج نزع الألغام

السبت 7 ديسمبر 2019

كشف مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين صالح العقيلي، عن خطة التنفيذ الخاصة ببرنامج نزع الألغام.



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وقال في حوار خاص لــ "اليمن العربي"، إن الخطة التي تقدمنا بها نحن ثلاثة خطة التنفيذ الأول 2009 حتي 2015 ، أما الخطة الثانية كانت من عام 2014 حتي 2020 شهر أبريل.

وأضاف بأنه خطة التنفيذ الثالثة كان له الشرف بالعمل فيها وتقديمها وممثلا عنها عن البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، وممثلا عن الحكومة اليمنية للمؤتمر الرابع للمراجعة لاتفاقية أوتوا بأسلو، هذه الخطة تعتمد على تمديد الدعم لليمن من قبل المشروع الإنمائي للامم المتحدة والمنظمات الإنسانية.