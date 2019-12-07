"الخليج" تسلط الضوء على المهمة الإماراتية الثانية في الفضاء

السبت 7 ديسمبر 2019

قالت صحيفة إماراتية "، بالأمس أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدء البحث عن رائد فضاء جديد للمهمة الإماراتية الثانية في الفضاء، مؤكداً سموه أن المهمة مستمرة، ومسيرة الدولة نحو الفضاء ما زالت في بدايتها".



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم السبت ان الفضاء الذي كان منذ قيام الاتحاد، محل اهتمام القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي التقى في سبعينيات القرن الماضي مع فريق وكالة «ناسا» الأمريكية، المسؤول عن رحلة أبولو إلى القمر، طار إليه هزاع المنصوري أحد أبناء الإمارات البواسل، رافعاً علم الدولة في محطته الدولية، وحين ظن البعض أن الطموح قد تحقق وأسدل الستار عليه، جاء وعد سموه، وبشراه إلى المنصوري ومعه أبناء وبنات الوطن، أن حلمنا في قطاع الفضاء لا ولن يقتصر على رائد فضاء واحد، بل بطوابير من أبنائنا وبناتنا يتبعون خطاه، وأن الوصول إلى «المحطة الدولية» ما هو إلا البداية لرحلة من العمل الجاد في سبيل الوصول إلى ريادة الفضاء.

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واكدت ان من يعرف الإمارات وقادتها يدرك جيداً أنها قادرة على تحقيق مبتغاها، وأن الريادة أصبحت سمة في دولة تمتاز عن غيرها بالإصرار على تحويل الأحلام إلى إنجازات.

وخلصت الى ن الإمارات وضعت هدفها القادم نصب أعينها رافعة شعار المشاركة الفاعلة في استكشاف الفضاء والانخراط الحقيقي في علومه ومعارفه كونه جزءاً من سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وعليه تراها تعد الكوادر المواطنة وتدربها لتحقيق مبتغاها، فما بعد رحلة المنصوري ليس كما قبلها، والأهداف التي كانت بمثابة الأحلام باتت اليوم إنجازات كبرى ونتائج مشرفة ومحطات مفصلية في مسيرة الإمارات التي تعمل على إطلاق أول مسبار عربي لاستكشاف المريخ، حاملاً اسم «الأمل» الذي لا تنفك قيادتنا الرشيدة تزرعه، في منطقة نهشت لحمها النزاعات