اعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن تدمير 11 وكراً ضمن عملية إرادة النصر في صلاح الدين.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات الملحقة بها في عملية إرادة النصر تمكنت بمرحلتها السابعة وخلال تطهير وتفتيش المناطق الواقعة غربي حقول علاس وعلى السفح الغربي لجبال حمرين، من تدمير ١١ وكراً و٣ أنفاق".
وأضافت أنه "تم العثور على ٤ أكياس تحوي ٥٠ كيلو غرام من مادة اليوريا، كما أسفرت هذه العملية عن تفجير ٢٣ عبوة ناسفة".
وأضافت أنه "تم العثور على ٤ أكياس تحوي ٥٠ كيلو غرام من مادة اليوريا، كما أسفرت هذه العملية عن تفجير ٢٣ عبوة ناسفة".
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، انطلاق المرحلة السابعة من عملية "ارادة النصر" ومن أربعة محاور في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلام الأمني تعلن تدمير 11 وكراً ضمن عملية إرادة النصر في صلاح الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.