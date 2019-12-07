التيار الصدري يطالب بعقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة أحداث بغداد والنجف

وقال رئيس الهيئة نصار الربيعي في بيان ألقاه برفقة مجموعة من نواب سائرون وتابعته الخليج 365، إنه "تزامناً ما حدث في ساحة الخلاني من قتل وترويع للمتظاهرين، قصفت طائرات مسيرة منزل السيد الشهيد الصد ونجله مقتدى الصدر في الحنانة تنفيذا لاجندات مشبوهة تريد بالعراق الانزلاق نحو الهاوية".وأضاف أن "الهيئة السياسية للتيار الصدري تطالب جميع الكتل البرلمانية بعقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة التداعيات الخطيرة وتدعو كل القوى الشريفة التي تريد بالعراقيين عدم الانجرار وراء تلك المخططات والعمل على واد الفتنة التي تريد اشعالها قوى الفساد، ونطالب أيضا الجهات المختصة بالكشف عن ملابسات حادثتي الخلاني والحنانة والجهات التي تقف وراءها".

وأوضح الربيعي، أنه "ليعلم الشعب من يريد جر الناس الى الاقتتال الداخلي ومن رموزنا الوطنية والدينية الذين هم صمام امان البلاد في درء تلك الفتن والتعدي عليهم هو التعدي على الشعب بالكملهم".



وأكد أنه "لو اجتمعت كل قوى الشر في العالم فانها لن تنال من الصدر"، مشدداً على ان "تلك الحوادث لن تثنينا عن المضي قدما في الاصلاح والدفاع عن العراق المظلوم".

يذكر ان ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد شهدا مساء امس اطلاق رصاص حي من قبل مجهولين، اضافة الى قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين، فيما اعلنت وزارة الداخلية، عن فتح تحقيق بالحالدث الذي ادى الى استشهاد واصابة 84 شخصا.

وكان نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي قد دعا في وقت سابق من، اليوم السبت، إلى عقد جلسة طارئة يوم الاثنين المقبل بحضور القيادات الأمنية العليا سيما قيادة عمليات بغداد، لمناقشة استهداف المتظاهرين السلميين.

