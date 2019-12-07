مقتل ثمانية أشخاص بينهم عناصر شرطة في كينيا

أعلن مكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، السبت، عن مقتل ثمانية أشخاص بعضهم من رجال الشرطة، في هجوم شنه مسلحون على حافلة ركاب.
وقال المكتب إن "الحادث وقع على طريق في منطقة كوتولو، أثناء رحلة نقل بين بلدتي واجير ومانديرا بالقرب من الحدود مع الصومال"، مؤكداً أن "عملية القتل نُفذت بطريقة وحشية".
من جانبهم، أشار شهود عيان إلى أن "المهاجمين أطلقوا النار على جميع الضحايا خارج الحافلة ومن مسافة قريبة"، لكن لم يصدر أي تعليق من الشرطة والحكومة على تلك الروايات.
إلى ذلك، أعلنت حركة "الشباب"، مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنها قتلت عشرة أشخاص بينهم "عملاء سريون للأمن وموظفون بالحكومة".
من جانبهم، أشار شهود عيان إلى أن "المهاجمين أطلقوا النار على جميع الضحايا خارج الحافلة ومن مسافة قريبة"، لكن لم يصدر أي تعليق من الشرطة والحكومة على تلك الروايات.
إلى ذلك، أعلنت حركة "الشباب"، مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنها قتلت عشرة أشخاص بينهم "عملاء سريون للأمن وموظفون بالحكومة".
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