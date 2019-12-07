الملك الاردني يؤكد لصالح دعم بلاده لجهود إعادة الأمور لمساراتها في العراق

وذكر اعلام رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "صالح تلقى اليوم السبت، اتصالاً هاتفيا من الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبر من خلاله جلالته عن تمنيات المملكة للعراق بالاستقرار والسلام والتقدم وبما يحقق مصالح الشعب العراقي ويؤمّن خير العراق والعراقيين ويحقن دماءهم".وأكد الملك عبد الله الثاني، "دعم الأردن ومساندته لكل الجهود الخيّرة الرامية إلى إعادة الأمور إلى مساراتها الكفيلة بتحقيق تطلعات الشعب العراقي الشقيق برمته، ومن خلال تعزيز الاستقرار والأمن والحفاظ على وحدته، واستقلاله السياسي، والتصدي لكل محاولات التدخل في شؤونه الداخلية والعبث بأمنه والحيلولة دون تمكن أي من الجماعات الإرهابية المجرمة التي تصدى لها الشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته ببسالة وعزيمة، وفي إطارٍ يعزّز نهضة العراق مجدداً ويقود إلى إعادة إعمار ما هدمته قوى الإرهاب والشر ويفضي إلى تمتين جبهته الداخلية وتقوية لحمة أبنائه الوطنية ومنعته، وصولا لاستعادة مكانه الطبيعي ومكانته المهمة في محيطه العربي وعلى الساحة الدولية".وعبر رئيس الجمهورية، بحسب البيان، عن "جزيل شكره وتقديره للملك ولشعب الأردن الشقيق للموقف النبيل من العراق وشعبه الحر، وتمنياته لجلالته بموفور الصحة ولشعب الأردن الكريم دوام الرفعة والعز".

وأكد الرئيس الأردني، "مواصلة السعي الحثيث من أجل تعزيز وحدة العراقيين بمختلف مكوناتهم في مواجهة التحديات وتجاوز الأوضاع الحالية نحو الإصلاح وسلام البلد وتغليب المصالح الوطنية والحفاظ على أمن واستقرار الدولة والمجتمع بما يعزز الحريات والديمقراطية".

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "العراق ينظر بتقدير واعتزاز إلى أهمية دعم الأشقاء والأصدقاء بما يساعد العراق على تجاوز هذه الظروف".

وبحسب البيان، فقد تم في أثناء الاتصال الهاتفي "تأكيد الرئيس والملك على أهمية المضي قُدماً إلى ما من شأنه ترسيخ العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتطوير سبل التعاون بما يضمن خير الشعبين، ويساعد في تعزيز فرص استقرار وتقدم المنطقة وسلامها في هذه الظروف العصيبة التي تمرّ بها".

