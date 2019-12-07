بعد استقالة جماعية.. عمومية طارئة للاتحاد الاماراتي لتشكيل لجنة مؤقتة

رياضة 2019-12-07 | 13:34 1,478 مشاهدة تستعد الأمانة العامة في الاتحاد الاماراتي للدعوة لعمومية طارئة الأسبوع المقبل لتشكيل لجنة مؤقتة بعد وصول الاستقالات إلى 7 أعضاء وفق نص المادة 151 من النظام الأساسي للاتحاد الاماراتي لكرة القدم. وكان راشد الزعابي آخر المستقيلين ضمن الاستقالة الجماعية التي أشار اليها الاتحاد الرياضي سابقاً، حيث وصل عدد الاستقالات الى 7 وهم كل من: مروان بن غليطة وخليفة الجرمن ومحمد عبيد اليماحي وهشام الزرعوني ومسلم الكثيري وسعيد الطنيجي وراشد الزعابي.



يذكر أن الاتحاد الاماراتي اقال مدرب "الأبيض" بيرت فان مارفيك بسبب الخروج من الدور الأول من كأس الخليج "خليجي 24". المحرر: محمد خليل

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