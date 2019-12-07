مهدي كريم يكشف موقف لؤي العاني من الانضمام للمنتخب الأولمبي

2019-12-07 | 13:14
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وقال كريم في حديث لبرنامج صوت الملاعب الذي يبث على قناة السومرية، إن "لا صحة للأنباء التي اشارت الى اكمال اوراق اللاعب لؤي العاني وانضمامه للمنتخب الأولمبي".
وأضاف "استغرب لنشر مثل هذه الاخبار"، مبيناً إن "ما تم هو تسجيل اللاعب في قائمة الخمسين لاعب الاولية التي ارسلت للاتحاد الاسيوي من اجل تثبيت اسمائهم ولم يتم تسجيله بالقائمة النهائية كون العاني لازال غير مقيد لدى الفيفا كلاعب عراقي".
وأشار كريم، الى إن "هناك تحرك من قبل السفارة العراقية بالرباط من أجل الضغط على الاتحاد المغربي لوضع حد لهذه القصة".
يذكر أن العاني من اللاعبين المميزين في كتيبة مدرب الأولمبي عبد الغني شهد، إلا ان تأخر نقل أوراقه من الاتحاد المغربي الى العراقي، تسبب بتأخر استدعائه وتسجيله في صفوف المنتخب.
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