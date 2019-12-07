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مهدي كريم يكشف موقف لؤي العاني من الانضمام للمنتخب الأولمبي

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2019-12-07 | 13:14

مهدي كريم يكشف موقف لؤي العاني من الانضمام للمنتخب الأولمبي

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كشف اللاعب الدولي السابق والمدير الاداري للمنتخب الأولمپي مهدي كريم، موقف اللعب لؤي العاني، من الانضمام لصفوف المنتخب في نهائيات آسيا بتايلند 2020.
وانتشرت انباء تفيد بأن العاني اكمل أوراقه وانضم رسمياً لصفوف المنتخب الأولمبي.

وقال كريم في حديث لبرنامج صوت الملاعب الذي يبث على قناة السومرية، إن "لا صحة للأنباء التي اشارت الى اكمال اوراق اللاعب لؤي العاني وانضمامه للمنتخب الأولمبي".


وأضاف "استغرب لنشر مثل هذه الاخبار"، مبيناً إن "ما تم هو تسجيل اللاعب في قائمة الخمسين لاعب الاولية التي ارسلت للاتحاد الاسيوي من اجل تثبيت اسمائهم ولم يتم تسجيله بالقائمة النهائية كون العاني لازال غير مقيد لدى الفيفا كلاعب عراقي".

وأشار كريم، الى إن "هناك تحرك من قبل السفارة العراقية بالرباط من أجل الضغط على الاتحاد المغربي لوضع حد لهذه القصة".

يذكر أن العاني من اللاعبين المميزين في كتيبة مدرب الأولمبي عبد الغني شهد، إلا ان تأخر نقل أوراقه من الاتحاد المغربي الى العراقي، تسبب بتأخر استدعائه وتسجيله في صفوف المنتخب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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