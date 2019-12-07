ترامب يعلن الإفراج عن أمريكي مسجون في إيران منذ 2016

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، الإفراج عن أمريكي مسجون في إيران منذ 2016 بتهمة التجسس، مؤكدا أنه في طريقه للعودة إلى واشنطن.

وقال ترامب، في بيان، إنه "بعد أكثر من ثلاث سنوات من سجنه في إيران، زيو وانج عائد إلى الولايات المتحدة".

وأعرب عن شكره لسويسرا لمساعدتها في الإفراج عن الأمريكي المحتجز لدى إيران.

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ونوه الرئيس الأمريكي بأنه مستمر في العمل على تحرير جميع "المحتجزين ظلما" في الخارج.

بدوره، وجّه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الشكر للحكومة السويسرية على تسهيل عودة الأمريكي.

وحثت عائلات 3 أمريكيين وبريطاني مسجونين في إيران، الأربعاء الماضي، حكومة الولايات المتحدة على ممارسة مزيد من الضغوط ضد طهران، للإفراج عن أبنائهم.

وأعرب باباك نمازي، الذي أمضى 4 أعوام، يحاول إطلاق سراح والده باقر، وشقيقه سيماك، اللذين وجهت إليهما اتهامات بالتجسس في إيران، عن شعوره بخيبة الأمل حيال عدم نجاح الإدارة الأمريكية في إطلاق سراح والده وشقيقه.

وقال نمازي: "كان الرئيس ترامب يقول لن نترك أمريكياً، وأمريكا أولاً، كنا نعول على ذلك، وعندما كان مرشحاً عام 2015، وعد بعدم حدوث هذا، عندما يصبح رئيساً، وعندما أدينت عائلتي ظلماً، أدعو وآمل وأتوقع ألا يبخل بأي جهد لإعادة أحبائنا إلى الوطن".