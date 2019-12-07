الجيش الإيراني يزيح الستار عن طائرة مسيرة قتالية ستنفذ مهاما عسكرية في الخليج وهرمز وبحر عمان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الجيش الإيراني في ميناء كرناك مراسم خاصة للكشف عن الطائرة المسيرة التي أطلق عليها اسم "سيمرغ"

أزاح الجيش الإيراني، اليوم السبت، الستار عن طائرة مسيرة حربية جديدة يخطط لاستخدامها في منطقة الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان.

وأقام الجيش الإيراني في ميناء كرناك مراسم خاصة للكشف عن الطائرة المسيرة التي أطلق عليها اسم "سيمرغ" وأعلن إلحاقها بخدمة في القوات المسلحة، مشيرا إلى أن هذا الدرون قادر على تنفيذ المهام القتالية والاستطلاعية والتكتيكية.

وقال نائب قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، الأميرال حبيب الله سياري، خلال المراسم، إن هذه الطائرة المسيرة قادرة على ضرب أهداف برية باستخدام 8 صواريخ ذكية وموجهة من طراز "سديد"، لافتا إلى أنها تستطيع التحليق على ارتفاع 25 ألف قدم.

وأوضح أن "سيمرغ" جيل جديد من طائرة "شاهد 129" التي يمتلكها الحرس الثوري، وستقوم بتنفيذ مهامها في مياه الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان.