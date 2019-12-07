ظريف: مبادلة سجين أمريكي بآخر إيراني قريبا

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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم السبت إن بلاده ستطلق سراح أمريكي من أصل صيني، احتجز في 2016 ثم اتهم لاحقا بالتجسس، في حين ستطلق واشنطن في المقابل سراح سجين إيراني.
وكتب ظريف على تويتر ”سعداء لأن البروفيسور مسعود سليماني والسيد شي يوه وانغ سيعودان لعائلتيهما قريبا. نشكر جميع من شارك في الأمر خاصة السفارة السويسرية“.
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