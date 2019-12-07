شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فون دير لاين تدعو إلى "الوحدة " بين أوروبا وأفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019 دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم السبت إلى مزيد من الإجراءات الأمنية وتقليل الهجرة غير المنظمة خلال زيارة إلى أديس أبابا عاصمة أثيوبيا ومقر الاتحاد الأفريقي. وقالت فون دير لاين خلال زيارتها الأولى خارج أوروبا بوصفها رئيسة المفوضية الأوروبية: "الوحدة فقط هي ما سوف يجعل قاراتنا قوية في عالم متغير. والاتحاد الأفريقي هو شريك أعول عليه". وأضافت فون دير لاين أنها لن تقدم "خطة كبيرة لإفريقيا" ولكنها في إثيوبيا "للاستماع " للتوجهات والتطورات التي تشكل القارة وكذلك أولوياتها السياسية والاقتصادية. وبدأت فون دير لاين رحلتها باجتماع مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي وغيره من المفوضين. ومن المقرر أيضاً أن تلتقي فون دير لاين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي فاز مؤخرا بجائزة نوبل للسلام والرئيسة الاثيوبية ساهلي-ورك زويدي.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فون دير لاين تدعو إلى "الوحدة " بين أوروبا وأفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.