تل أبيب "مستعدة" لقصف إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس في مقابلة اليوم السبت أن تل أبيب ستكون مستعدة لقصف إيران لوقف إمكانياتها المتعلقة بالأسلحة النووية. وسألت صحيفة "كوريير ديلا سيرا" الإيطالية كاتس "هل قصف إيران خياراً تدرسه "إسرائيل"؟". ورد كاتس "نعم، إنه خيار، لن نسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية أو الحصول عليها، إذا كان التحرك العسكري هو السبيل المحتمل لوقف ذلك، فإننا سوف نسلكه". وانتقد دولاً أوروبية بسبب عدم دعم النهج المتشدد الذي تتبناه الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، الذي انسحب من الاتفاق النووي عام2015. وقال كاتس: "طالما أن الإيرانيين يخدعون أنفسهم للاعتقاد أن لديهم دعم من جانب أوروبا، سيكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لهم للاعتراف بالهزيمة". وجاء ذلك خلال مقابلة أجرتها الصحيفة الإيطالية مع الوزير الإسرائيلي على هامش مؤتمر حوار البحر المتوسط للسياسة الخارجية في روما. وقال كاتس في كلمتها أمام المؤتمر أمس إنه "حان الوقت" للدول الغربية والعربية أن "تشكل ائتلافاً يردع إيران ويطلب منها وقف برامجها النووية".

