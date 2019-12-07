مبادلة سجينين بين أمريكا وإيران..من هما؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عبر تويتر اطلاق طالب الدراسات العليا في جامعة برينستون المحتجز في أمريكا مقابل عالم إيراني محتجز في الولايات المتحدة، وشكر للحكومة السويسرية وساطتها. وتشمل المبادلة طالب الدكتوراة شيوي وانغ والعالم الايراني شيوي وانغ. ولم يصدر أي تعليق أمريكي عن المبادلة. وسليماني عالم إيراني بارز في علوم الدم والخلايا الجذعية، واعتقلته قوات تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، داخل المطار فور وصوله إلى الأراضي الأمريكية. وأعلنت جامعة "تربيت مدرس" الإيرانية في وقت سابق، أنه سافر إلى الولايات المتحدة بدعوة من مستشفى "مايو كلينيك" في روتشيستر بولاية مينيسوتا، لإجراء بحوث تخصصية في إطار زمالة بحثية، معتبرة أن "الجريمة التي ارتكبها العالم الإيراني تتمثل بأنه قدّم طلباً لشراء مادة كيميائية باسمه لاستخدامها في فحوص الدم. لم يشترِ المادة بنفسه، بل قدّم طلباً بشأنها. وهو سبب مضحك جداً لاعتقاله". وقبل ذلك، أشارت عائلة سليماني إلى أن السلطات الأمريكية تتهمه بالالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران من خلال نقل مواد إليها. وخلال مايو(أيار) الماضي، بثت قناة "بي بي سي" الناطقة باللغة الفارسية، تقريراً بشأن اعتقال العالم الإيراني واثنين من تلاميذه الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة، قائلة إن الطالبين أفرج عنهما مقابل كفالة مالية. وأرجعت القناة سبب الاعتقالات إلى "خرق هؤلاء للعقوبات المفروضة على إيران"، من دون أن توضح صلة المواد التي تستخدم في الأبحاث على الخلايا الجذعية بالعقوبات. شيوي وانغ وشيوي وانغ طالب دكتوراه في جامعة برنستون ومواطن أمريكي ترجع أصوله إلى العاصمة الصينية بكين. وقد اعتقل في أغسطس (آب) 2016، عندما كان في إيران لدراسة الفارسية والبحث في الأرشيف الوطني الإيراني عن مصادر لأطروحة الدكتوراه التي كان يكتبها عن تاريخ السلالة القاجارية التي حكمت إيران من 1785 حتى 1925. ولم يعلن أمر اعتقال وانغ حتى يوليو(تمو) 2017، عندما قالت إيران إنه أدين بتهمة "التعاون مع دولة عدوة" وحكم عليه بالسجن لعشر سنوات. وفي سبتمبر(أيلول) أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه.وتقول جامعة برنستون إن التهمة الموجهة له ملفقة ،وإن إدانته وسجنه غير قانونين. وفي نوفمبر(تشرين الثاني) 2017، بث التلفزيون الرسمي الإيراني مقطع فيديو يزعم فيه أن وانغ سعى للحصول على وثائق لحساب الحكومة الأمريكية. وفي أغسطس (آب) 2018، خلصت لجنة أممية إلى أن اعتقال وانغ كان اعتباطيا والدافع الأساسي وراءه أنه مواطن أمريكي".

