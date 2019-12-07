البوسنة والهرسك: تأجيل استعادة دواعش "حتى إشعار آخر"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

قالت البوسنة أمس الجمعة إنها أرجأت حتى إشعار آخر استلام 9 من مقاتلي تنظيم داعش السابقين وزوجاتهم وأطفالهم من سوريا، والذي كان مقرراً مطلع الأسبوع المقبل. وكان مسؤول رئاسي في البوسنة قد قال هذا الأسبوع إن "المجموعة ستعود إلى البلاد مطلع الأسبوع المقبل". لكن وزارة الأمن البوسنية أشارت اليوم الجمعة إلى "ظروف مفاجئة وغير متوقعة في سوريا"، قالت إنها "تسببت في إرجاء تسليم المجموعة، وكلها من مواطني البوسنة، إلى أجل غير مسمى". ولم تخض في التفاصيل. وتجري الوزارة اتصالات مستمرة مع شركاء دوليين لتنظيم نقل المجموعة عندما تتحسن الظروف. ويعتقد أن مئات البوسنيين غادروا أوروبا للقتال مع تنظيم داعش في سوريا والعراق وكثير منهم الآن في مخيمات اعتقال في انتظار تسليمهم إلى الدول التي جاءوا منها. وفي أكتوبر (تشرين الأول) قال وزير الأمن البوسني إن "بلاده تستعد لاستعادة ومحاكمة تسعة من مواطنيها الذين يشتبه بأنهم قاتلوا في صفوف داعش في سوريا لكن عودتهم أرجئت بعد أن نفذت تركيا هجومها في شمال شرق سوريا لقتال وحدات حماية الشعب الكردية". وفقد تنظيم داعش آخر موطيء قدم له في سوريا في مارس (آذار) هذا العام ويعتقد أن كثيراً من متشدديه الآن في سجون يديرها الأكراد في شمال سوريا.

