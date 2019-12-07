السيسي لبابا الفاتيكان: نعتز بجهودكم في نشر التسامح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

استقبل قداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، اليوم السبت، وزير الخارجية المصري، سامح شكري في ختام زيارته الحالية إلى الفاتيكان. وأشار بيان للخارجية المصرية، أن شكري نقل لقداسة البابا فرانسيس تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسلمه رسالة تعكس اعتزاز مصر بالجهود التي يقوم بها الفاتيكان لنشر قيم التسامح والرحمة والعدل والاهتمام بتعزيز الروابط التي تجمع بين القاهرة والفاتيكان. وأوضح البيان، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على تقدير مصر للعلاقات مع الفاتيكان، مشيداً بما شهدته تلك الروابط من تطورات على مدار الأعوام الماضية.

