أتباع الصدر يتوجهون لمنزله في النجف لحمايته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

أفاد مصدر بمكتب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم السبت، بأن أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر توجهوا من عدة محافظات إلى مدينة الحنانة بمحافظة النجف لـ"حمايته". وذكرت قناة "روسيا اليوم"، نقلاً عن المصدر العراقي، قوله: إن "أتباع الصدر توافدوا إلى مدينة الحنانة لحماية الصدر بعد أنباء عن تعرض المدينة، حيث مقر إقامته لقصف بطائرة مسيرة". وأعلن التيار الصدري في العراق، السبت، تعرض منزل زعيمه مقتدى الصدر في مدينة النجف، لهجوم بطائرة من دون طيار (مسيّرة). وقال التيار إن "طائرة مسيّرة استهدفت فجر السبت بقذيفة هاون منزل الصدر في النجف"، مضيفاً أن "القذيفة سقطت عند الجدار الخارجي للمنزل". ووفقاً لوسائل إعلام عراقية، لم يكن متقدى الصدر داخل منزله وقت الهجوم، حيث إنه موجود في إيران حالياً. وبعد الهجوم، دعت قيادات في التيار الصدري إلى "تظاهرة مليونية" في الموقع "مع الالتزام بالسلمية والنظام والقانون". وكان الصدر من أوائل المطالبين باستقالة حكومة عادل عبد المهدي مع بدء الاحتجاجات التي شهدها العراق خلال الأسابيع الأخيرة.

