الحريري يوسّع دعوته للحصول على مساعدات "الأصدقاء"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، اليوم السبت، مزيداً من الرسائل إلى رؤساء وزراء ومسؤولي عدد من "الدول الصديقة". وجاء في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الدعوات الجديدة شملت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. وكان الحريري طلب يوم أمس الجمعة في بيان مشابه المساعدة من السعودية وفرنسا، وروسيا، ومصر، وتركيا، الصين، وإيطاليا، والولايات المتحدة. وتأتي تلك الطلبات في إطار الجهود التي يبذلها الحريري لمعالجة النقص في السيولة وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين، وطلب مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات، كما جاء في البيان.

