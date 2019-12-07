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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق يطلق عملية عسكرية لملاحقة بقايا تنظيم داعش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
اعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت ، اطلاق عملية عسكرية في المحافظات الشمالية في مسعى لملاحقة بقايا ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) .
وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان له "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة انطلقت صباح اليوم وعلى بركة الله المرحلة السابعة من عملية ارادة النصر من أربعة محاور".
وأضاف البيان "أن مختلف صنوف القوات العراقية ستشارك في العملية بالإضافة إلى سلاح الجو العراقي وطيران التحالف الدولي،وتأتي هذه العملية لتفتيش وتطهير المناطق والقرى وإلقاء القبض على المطلوبين وتجفيف منابع الإرهاب وادامة الاستقرار والأمن ضمن القواطع التي ستشملها هذه المرحلة في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة".
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