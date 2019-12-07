خريش: تأجيل يوم التضامن مع الجيش والقوى الامنية بسبب الاحوال الجوية

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى العميد ​مارون خريش​ في بيان أنه "نظرا لسوء ​الأحوال الجوية​ يوم غد الأحد في 8 كانون الأول 2019 يؤجل يوم التضامن مع ​الجيش اللبناني​ و​القوى الأمنية​ إلى الأحد في الخامس عشر منه، الخامسة مساء في ​ساحة الشهداء​، ​وسط بيروت​".

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