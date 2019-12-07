اختطاف سوري في مشاريع القاع والخاطفون طالبوا بفدية

أقدم مجهولون يستقلون سيارتين رباعيتي الدفع من نوع "رانج روفر" فجرا على اختطاف السوري ​علي الشريف​ في ​مشاريع القاع​ الى جهة مجهولة، بعدما اقتحموا منزلا يستأجره، ثم طالب الخاطفون وباتصال هاتفي من هاتف الشريف بفدية قيمتها 150 ألف ​دولار​، وتتولى عناصر من الأجهزة الامنية التحقيق بالقضية.

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