بزي: لتشكيل حكومة انقاذية جامعة تستعيد ثقة اللبنانيين

اعتبر النائب علي بزي، خلال استقباله وفودا بلدية وشعبية في مكتبه في بنت جبيل، أن "الجميع يقول أشياء كثيرة بينما المطلوب واحد، ويجب أن يتصدر الاهتمام تشكيل حكومة انقاذية جامعة تستعيد ثقة اللبنانيين والعالم".
وقال: "الأيام التي تفصلنا عن موعد الاستشارات النيابية في غاية الأهمية لرسم ملامح المرحلة المقبلة".
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