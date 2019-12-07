حمدان استقبل وفد من الحركة الاصلاحية اللبنانية

التقى أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-​المرابطون​ ​مصطفى حمدان​، رئيس الحركة الإصلاحية ال​لبنان​ية الاستاذ ​رائد الصايغ​ على رأس وفد في مقر المرابطون. وتوجه المجتمعون إلى المعنيين في ادارة شؤون الوطن اللبناني بعدم الاستمرار في المكابرة والاقتناع التام بأن ما قبل 17 تشربن ليس كما بعده، وبالتالي الخروج من هذه ​الأزمة​ المصيرية في وطننا لبنان تقتضي مسار طريق يبدأ بإنشاء ​حكومة​ مصغرة مؤلفة من 12 وزيراً اختصاصيين مهمتها التشريعية الوحيدة وضع قانون انتخابي على الصعيد الوطني الشامل وإقامة ​انتخابات​ نيابية جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، والتشديد على استقلالية ​القضاء​ وعدم إلهاء الناس في فتح ملفات فساد لموظفين صغار في ادارات ​الدولة​، انما العمل فوراً على فتح الملفات الاساسية واتخاذ القرارات اللازمة بحق الفاسدين الكبار.

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