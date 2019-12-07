المقداد: لاتخاذ قرار يسمح بتشكيل حكومة تقنية - سياسية

دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد، خلال لقاء شعبي في بلدة حزين البقاعية، إلى "الكف عن لعب المناورات السياسية، والمبادرة إلى اتخاذ قرار يسمح بتشكيل حكومة تقنية - سياسية قادرة على حفظ ما تبقى من هذه الدولة التي نراها تتلاشى اقتصاديا واجتماعيا، وللأسف لا يزال البعض يتفرج على هذه المأساة، ويسهم بإدخال البلد في نفق مظلم".
وحذر من "العودة إلى قطع الطرق، لأن هذا التصرف لا يتعدى على حق المواطنين بحرية التنقل فحسب، بل انه لم يجلب للمواطن سوى العذاب والمذلة، والإمعان في ضرب الاقتصاد".
واعتبر أن "الارتهان للاملاءات الأميركية التي تراعي المصالح الإسرائيلية من دون سواها، لم يجلب إلا الويلات والفتن والكوارث الاقتصادية والاجتماعية، والحل يكمن باعتماد اللبنانيين على أنفسهم في إدارة بلدهم".
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