نصر الحريري: لوضع حد لتعطيل نظام بشار الأسد عمل اللجنة الدستورية

طالب رئيس هيئة التفاوض السورية ​نصر الحريري​، ​المجتمع الدولي​ بوضع حد لتعطيل نظام بشار الأسد عمل اللجنة الدستورية، محذراً من أن يؤدي ذلك إلى عرقلة العملية السياسية برمتها.

وفي حديث مع وكالة “الأناضول”، اعتبر الحريري أن موقف النظام لم يكن مفاجئا، وقال: "لدينا ذاكرة مريرة، ليست جيدة عن محادثات جنيف وجولاتها السابقة"، مؤكداً أن "نظام الأسد ليس لديه إرادة الحل السياسي".

وأشار إلى أن "وفد هيئة التفاوض قدم خمسة مقترحات لجدول الأعمال في ​الدورة​ السابقة لعمل اللجنة الدستورية، مقابل إصرار وفد النظام على الركائز الوطنية، معتبراً أن الهدف من ذلك هو منع إحراز تقدم في عمل اللجنة الدستورية. وقال: "إذا استمر هذا الأمر ستستمر إرادة التعطيل دون الوصول إلى الحل السياسي المنشود من كل السوريين".