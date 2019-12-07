مواطن ادعى ضد مجهولين بجرم سرقة سيارته

ادعى المواطن ح.م.ز. ادعى امام مخفر ​حاصبيا​ التابع ل​قوى الأمن الداخلي​ ضد مجهولين، بجرم سرقة سيارته نوع رينو "​كونغو​"، وعلى الفور باشر عناصر المخفر التحقيق.



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