ترامب وبومبيو أكدا الإفراج عن باحث أميركي كان محتجزا في إيران

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في بيان أصدره ​البيت الأبيض​ أن "​إيران​ أفرجت عن باحث أميركي من أصول صينية كانت محتجزا لديها منذ نحو ثلاث سنوات، وإنه في طريقه إلى ​الولايات المتحدة​".

وأكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ عبر وسائل التواصل الإجتماعي الإفراج عن وانغ، مشيرا إلى أنه احتجز بتهم "كاذبة"، مشددا على "أننا لن نرتاح حتى نعيد كل الأميركيين المحتجزين في إيران وحول العالم إلى أحبائهم"، مقدما الشكر للحكومة السويسرية التي "سهلت" عودة وانغ، وقال إن الحكومة الإيرانية كانت "بناءة في هذا الصدد".