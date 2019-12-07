ظريف أعلن تبادل لسجينين بين إيران وأميركا

أعلن وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ أن "إيرانيًا مسجونًا في ​الولايات المتحدة​ وأميركيًا محتجزاً في ​الجمهورية​ الإسلامية سينضمان إلى عائلتيهما.

وقال ظريف في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "سعيد بأن الاستاذ مسعود سليماني والسيد زيو وانغ سينضمان إلى عائليتهما قريبًا". في إشارة إلى تبادل للسجناء بين الجانبين.