ظريف أعلن تبادل لسجينين بين إيران وأميركا

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن "إيرانيًا مسجونًا في الولايات المتحدة وأميركيًا محتجزاً في الجمهورية الإسلامية سينضمان إلى عائلتيهما.
وقال ظريف في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "سعيد بأن الاستاذ مسعود سليماني والسيد زيو وانغ سينضمان إلى عائليتهما قريبًا". في إشارة إلى تبادل للسجناء بين الجانبين.
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