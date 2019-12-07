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ظريف أعلن تبادل لسجينين بين إيران وأميركا

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أعلن وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ أن "إيرانيًا مسجونًا في ​الولايات المتحدة​ وأميركيًا محتجزاً في ​الجمهورية​ الإسلامية سينضمان إلى عائلتيهما.

وقال ظريف في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "سعيد بأن الاستاذ مسعود سليماني والسيد زيو وانغ سينضمان إلى عائليتهما قريبًا". في إشارة إلى تبادل للسجناء بين الجانبين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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