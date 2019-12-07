شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مبروك عطية: حصول موظف الحكومة على إجازة مرضى للتربح يغضب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر الدكتور مبروك عطية الداعية الأزهرى، حصول الموظف الحكومى على إجازات مرضية من أجل الذهاب لعمله الخاص، ظُلم بين للحكومة فضلا عن أنه أمرا لا يرضى الله ورسوله.

وقال"عطية" فى فيديو لـ"الخليج 365":"الحكومة مظلومة وأنا لا أحمل الحكومة رجلا ضيع مسئوليته داخل بيته، فالحكومة باختصار شديد جدا دولة القوانين، فإذا أردت أن تقول شيئا فى الحكومة فقول ما شئت فى القوانين التى تتبعها الحكومة، أين الحكومة فى صلاة الظهر فهل منعت الصلاة، وهل منعت الإخلاص فى العمل والاتقان فيه".

وتابع مبروك عطية: "الحكومة مظلومة بأمم من الناس يلهثون وراء وظائفها فإذا تمكنوا منها لم يعلموا أو يتقنوا، والحكومة تدفع الثمن" متسائلا : من المسئول عن صاحب الوظيفة الحكومية الذى يتخذها ستارا ويعمل هو أعمالا خاصة، ويحصل على إجازة مرضية من وظيفته فى الحكومة ليتربح من أعماله الخاصة، فهذا لا يرضى الله والرسول، وأنا لا أجامل الحكومة ولا أطمح فى منصب، إنما أقول ما يملى به ضميرى تجاه هذا العلم".