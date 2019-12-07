شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور لـ"شباب المحامين": المحاماة رسالة لا يستحقها سوى العظماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن المحاماة رسالة لا يستحقها سوى العظماء، ولا يستحق الاستمرار بها سوى من يؤدى تلك الرسالة فى الدفاع عن كل القيم النبيلة فى المجتمع.

وشدد "عاشور"، خلال جلسة حلف اليمين القانونية الشهرية للمحامين الجدد، والمنعقدة اليوم السبت، بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، أن العمل بالمحاماة يكون بالأمانة والشرف والاستقلال، مضيفا: "تلك قيم كلية لا تقبل التجزئة، ويجب الإيمان بها فإذا انتقصت ضاعت منا قيمة المحاماة".

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وتابع: "المحاماة استرداد الحقوق لأصحابها، وليس سلبها دون وجه حق، وكى تكونوا على قدر مسئولية تلك الرسالة عليكم الالتزام بجوهر وشكل محدد".

وشدد نقيب المحامين، على ضرورة أن يتعلم المحامى باستمرار لأداء رسالته، من خلال الاطلاع على الأحكام، والقراءة فى فروع القانون المختلفة، وحضور المرافعات، وغيرها، متابعا: "المحامى المتميز من يقرأ فى الثقافة والفن والتاريخ وكافة مناحى المعرفة، لكى يوسع أفقه ومداركه".

وأشار عاشور إلى أنه يجب أن يكون مظهر المحامى متكافئ مع أقرانه فى القضاء والنيابة، والالتزام بارتداء البدلة الكاملة، أثناء العمل بالمحاكم والشرطة والنيابة وكافة الجهات الرسمية، بينما تلتزم المحامية بالحد الأدنى من الاحتشام الذى يحميها من أى عدوان ذهنى أو بصرى يقع من الآخرين عليها، فلا يجوز ارتداء ملابس كاشفة أو شفافة.