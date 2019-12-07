شكرا لقرائتكم خبر عن 8 طلبات إحاطة أمام "اتصالات النواب" غداً حول تطوير مكاتب البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وتشمل طلبات الإحاطة المتعلقة بمنطقة المرج، قيام الهيئة القومية للبريد بغلق مكتب بريد عزبة النخل وعدم توافر أي ماكينات للدفع الإلكتروني الخاصة بمكاتب البريد بحي المرج، وتقاعس وتدنى الهيئة القومية للبريد بخصوص حل مشكلة مكاتب بريد بحي المرج، وتدنى الخدمة المقدمة بمكتب بريد المرج (2) المرج الغربية، وتأخر الهيئة القومية للبريد عن البدء في تطوير وتنفيذ مكتب بريد كفر أبو صير، وتدنى الخدمة المقدمة لأهالي المرج من مكتب بريد المرج (1) بالمرج الشرقية، وتقاعس الهيئة القومية للبريد عن البدء في تنفيذ مكتب بريد منطقة مؤسسة الزكاة وعزبة الجامعة بحي المرج.

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وفي السياق ذاته، تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم عسكر، بشأن عدم تشغيل مكتب بريد المسير بقوص رغم تجهيزه، وتوسيع تطوير مكتب الكلالية بقوص محافظة قنا.