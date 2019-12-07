إيران تشارك في إعادة تأهيل نظم المياه والكهرباء في سوريا

قال وزير الطاقة الإيراني، رضا اردكانيان، إن بلاده وقعت مع الجانب السوري، مذكرتي تفاهم تتعلقان بإعادة تأهيل منظومة الكهرباء وشبكة المياه في سوريا.

أشار الوزير، اليوم السبت، في حوار خاص مع مراسل وکالة "إرنا"، إلى أن الشركات الإيرانية، ستقوم بتنفيذ كافة أعمال إعادة التأهيل هذه.

أضاف اردكانيان القول: "خلال الأيام الماضية وعند زيارة وزير الطاقة والموارد المائية السورية لإيران تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الطاقة الإيرانية ونظيرتها السورية".

ونوه الوزير، بأن المذكرة تضع على إيران خطة

عمل لثلاث سنوات، وتقوم باتخاذ إجراءات لتحسين منظومة الكهرباء في سوريا، ستشمل إنشاء محطات كهربائية وتأهيل شبكات النقل الكهربائي، وتدريب الكادر السوري الذي سيقوم بتشغيلها

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قال اردكانيان: "كذلك تم التوقيع مع الوزير السوري، على مذكرة لتأهيل الموارد المائية في سوريا على هامش المؤتمر العاشر لمجلس محافظي المركز الإقليمي لإدارة مياه المدن الذي انعقد في طهران.

وتشمل بنود المذكرة المبرمة تطوير التعاون الفني والاقتصادي

وتصدير المعدات والخدمات التقنية والهندسية لإعادة تأهيل المنظومات المائية في سوريا.

واتفق الجانبان على معالجة المعوقات التي قد تواجه الشركات الإيرانية العاملة في المشاريع المائية وشبكات الصرف الصحي في أقصى فترة زمنية ممكنة، فضلا عن التعاون بمجال تصميم وبناء السدود وشبكات الري وإنشاء خطوط نقل المياه في سوريا عبر الاستفادة من امكانيات القطاعين الحكومي والخاص.

كما نصت المذكرة على تعاون الجانبين، في تصميم وبناء محطات التصفية ومضخات الصرف الصحي وشبكات توزيع المياه العذبة في سوريا، بجانب تعاون مؤسسة أبحاث المياه في إيران مع نظيرتها السورية، في مجال الأبحاث والدراسات المتعلقة باقتصاد المياه وأجهزة القياس وأجهزة ترشيد الاستهلاك.