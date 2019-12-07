الرئيس الكيني: ضباط من الشرطة ضمن ضحايا هجوم حركة "الشباب" الأخير

أعلن الرئيس الكيني، أوهورو كيناتا، اليوم السبت، أن ضباطا بالشرطة كانوا من بين القتلى الثمانية الذين لقوا حتفهم في هجوم شنه مسلحين على حافلة ركاب أمس الجمعة.



ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأمريكية أن مسلحين يعتقد أنهم تابعون لحركة "الشباب" الصومالية المتطرفة

هاجموا الحافلة في طريق متسع بمنطقة (كوتولو) حيث كانوا يتنقلون بين بلدتي "واجير" و"مانديرا" القريبتين من الحدود الصومالية.



أفاد شهود عيان بأن المسلحين أطلقوا النار على كافة الضحايا الذين كانوا متواجدين

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في محيط الحافلة.



وكانت حركة الشباب قد أعلنت أن مسئوليتها عن تنفيذ الهجوم.. معلنة أنه أسفر عن مقتل 10 أشخاص من بينهم عملاء سريون لأجهزة الأمن وموظفين بالحكومة.



يذكر أن "الشباب" شنت العديد من الهجمات المسلحة داخل كينيا منذ أن نشرت الأخيرة قواتها على الحدود مع الصومال ؛ بهدف مكافحة المتطرفين في أكتوبر 2011.