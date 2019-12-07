أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان سيحضر قمة كوالالمبور المقررة خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري.
الباكستانية الرسمية : إنه من المقرر أن يحضر رئيس الوزراء عمران خان القمة، التي تجمع 5 دول إسلامية، تلبية للدعوة التي تلقاها من نظيره الماليزي مهاتير محمد..موضحًا أن القمة ستناقش التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي بما فيها الحكم والتنمية والإرهاب والإسلاموفوبيا.
وقال فيصل وفقا لما أوردته وكالة الأنباء
وأضاف المتحدث: أن خان سيقوم بزيارة لجنيف يومي 17 و18 ديسمبر لحضور المنتدى الدولي للاجئين الذي ستقوم بتنظيمه الوكالة الأممية للاجئين والحكومة السويسرية والذي من المتوقع أن يحضره عدة رؤساء دول.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان: رئيس الوزراء عمران خان يحضر قمة كوالالمبور الشهر الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.