العاهل الأردني يؤكد الوقوف إلى جانب العراق بكل مكوناته وأطيافه

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، التزام الأردن الثابت والراسخ بالوقوف إلى جانب العراق وشعبه بكل مكوناته وأطيافه.



وشدد الملك عبدالله - خلال اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي برهم صالح، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية - على حرص الأردن العميق على ضرورة تجاوز العراق الأوضاع الحالية على قاعدة التوافق

بين جميع مكونات الشعب للمضي بثبات وثقة وإجماع على طريق تعزيز الاستقرار والأمن والحفاظ على وحدته، استقلاله السياسي، والتصدي لكل محاولات التدخل في شؤونه الداخلية والعبث بأمنه.



وأشار إلى استمرار دعم الأردن الثابت ومساندته لكل الجهود الخيرة الرامية إلى إعادة الأمور إلى

مساراتها الكفيلة بتحقيق تطلعات الشعب العراقي برمته، وفي إطار يعزز نهضة العراق مجددا ويقود إلى إعادة إعمار ما هدمته قوى الإرهاب والشر ويفضي إلى تمتين جبهته الداخلية وتقوية لحمة أبنائه الوطنية ومنعته، لاستعادة مكانته المهمة في محيطه العربي وعلى الساحة الدولية.



من جانبه.. أشاد الرئيس العراقي، خلال الاتصال، بمواقف الأردن الأخوية تجاه العراق وشعبه، مؤكدا عمق وقوة هذه الأواصر الأخوية والعلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط البلدين وشعبيهما.