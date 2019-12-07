مديرة صندوق النقد الدولى: دعم المانحين أمر حاسم لتحقيق الانتعاش التدريجي للبلاد

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي إن موظفي الصندوق يعملون مع السلطات السودانية بشأن الطريقة التي يمكن للصندوق من خلالها تقديم المزيد من المساهمة في جهود الإصلاح وضمان حصول السودان على مساعدة خارجية كافية. كافية.

وأضافت جورجيفا - فى تصريح لها - أن دعم المانحين أمر حاسم لتحقيق الانتعاش التدريجي للبلاد.

كانت جورجيفا قد بحثت مع الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني التطورات الاقتصادية الأخيرة في السودان والمنطقة، أوضحت أن السودان يواجه تحديات كبيرة تفاقمت من جراء العقوبات السابقة وإرث الصراع، وأشارت إلى أنه تمت مناقشة الإصلاحات الاقتصادية في السودان لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل، كما تم التركيز على ضرورة الاهتمام بالفئات الأكثر ضعفا.

السوداني التطورات الاقتصادية الأخيرة في السودان والمنطقة، أوضحت أن السودان يواجه تحديات كبيرة تفاقمت من جراء العقوبات السابقة وإرث الصراع، وأشارت إلى أنه تمت مناقشة الإصلاحات الاقتصادية في السودان لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل، كما تم التركيز على ضرورة الاهتمام بالفئات الأكثر ضعفا.

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