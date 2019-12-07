توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين مصر وبوروندي

وقعت مصر وبورندي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب، حيث وقع عن الجانب المصري سفيرة مصر لدى بوروندي د.عبير بسيوني رضوان، بينما وقع عن الجانب البوروندي وزيرة الشباب والبريد وتكنولوچيا المعلومات Evelyne Butoyi.
تنص مذكرة التفاهم على تبادل تنظيم المعسكرات والملتقيات الشبابية في البلدين والمشاركة في ملتقيات شباب حوض النيل وإقامة الورش
كما تتناول مذكرة التفاهم مجالات تمكين القيادات الشبابية وتنمية مراكز الشباب وزيادة التنسيق لتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الحاسب الآلي ونظم المعلومات والمطبوعات.
وأشارت السفيرة المصرية في تصريحاتها على هامش مراسم التوقيع أنهمن المقرر مشاركة وزيرة الشباب البوروندية بوصفها مبعوثة رئاسية في منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ١٤ الى ١٧ ديسمبر ٢٠١٩، كما يتضمن الوفد البوروندي في المنتدى السفير Albert NASASAGARE نائب رئيس مراسم الرئيس البوروندي والعديد من الشباب القادم من بوروندي خصيصاً للمشاركة في المنتدى، بالإضافة إلى مجموعة من الطلبة البورونديين المقيمين في مصر والذين يحضرون فعاليات المنتدى بشكل سنوي.
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