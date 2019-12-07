انطلاق تصويت الجاليات الجزائرية بالخارج في الانتخابات الرئاسية

بدأت صباح اليوم السبت الجاليات الجزائرية المقيمة بالخارج في الإدلاء بأصواتها في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها خمسة مرشحين.
عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.
والمرشحون الخمسة هم: عزالدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق
أبريل الماضي.. ومن المقرر أن يستمر الجزائريون بالخارج في التصويت حتى يوم الخميس المقبل.
وتعد هذه هي أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2
وقام محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات اليوم بتفقد مكتب متابعة تصويت الجاليات الجزائرية في الخارج بمقر السلطة، للاطمئنان على سير عمليات التصويت.
يشار إلى أنه من المقرر أن يجرى التصويت في الداخل يوم الخميس المقبل، على أن تتوقف الحملة الانتخابية غدا الأحد.
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