الجيش الأمريكي يعلن إسقاط الدفاع الجوي الروسي لطائرة أمريكية دون طيار

أعلن الجيش الأمريكي إسقاط الدفاع الجوي الروسي طائرة أمريكية بدون طيار بالقرب من ليبيا الشهر الماضي. بالقرب من ليبيا الشهر الماضي.

وذكرت القيادة العسكرية للولايات المتحدة في أفريقيا، وفقا لصحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، اليوم السبت، أنه تم إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار غير مسلحة من جانب أنظمة الدفاع الجوي الروسية بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس في شهر نوفمبر الماضي، وطالبت باستعادة حُطام الطائرة، فيما لم تعلق موسكو على الحادث حتى الآن.

أفريقيا، وفقا لصحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، اليوم السبت، أنه تم إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار غير مسلحة من جانب أنظمة الدفاع الجوي الروسية بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس في شهر نوفمبر الماضي، وطالبت باستعادة حُطام الطائرة، فيما لم تعلق موسكو على الحادث حتى الآن.

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