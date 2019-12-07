العراق.. طائرة مسيرة قصفت مقر مقتدى الصدر بالنجف

أعلن التيار الصدري في العراق، اليوم السبت، عن تعرض مقر زعيمه مقتدى الصدر في النجف لقصف بطائرة مسيرة في محافظة النجف.
وقال صالح محمد العراقي، المقرب من الصدر، في بيان: "بعد أن وجدنا المصلحة بنشر الخبر أقول: تعرضت الحنانة فجر اليوم إلى قصف من طائرة مسيرة، وذلك ردا على الأوامر التي صدرت من الصدر للقبعات الزرق بحماية الثوار ليلة البارحة في بغداد والنجف سابقا"، وذلك حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.
وأضاف: أن "المهم هو حماية المتظاهرين وأمنهم، والمهم أيضا هو سلامة الوطن وحب الوطن من الإيمان"، مؤكدا أن التحقيقات جارية.
وكانت مصادر عراقية، قالت أمس إن "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر توجهت إلى ساحة التحرير وسط بغداد، بهدف حماية المتظاهرين.
وأضافت المصادر، نقلا عن مكتب الصدر، أن "اثنين من أصحاب القبعات الزرق التابعين لمقتدى الصدر قتلا في الهجمات التي طالت المحتجين في ساحة التحرير مساء أمس الجمعة".
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