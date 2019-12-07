كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دبلوماسي صيني لـ"بومبيو": يجب التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كبير الدبلوماسيين الصينيين، يانج جيه تشي، لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال مكالمة هاتفية، اليوم السبت، إنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، وفقا لتقرير بثه التلفزيون الحكومي.

وقال "يانج" إن الولايات المتحدة انتهكت بشكل خطير العلاقات الدولية، مشيرًا إلى إقرار قانون سياسة حقوق الإنسان للإيغور لعام 2019 وقانون هونج كونج لحقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2019، وحث واشنطن على "تصحيح أخطائها" و "التوقف فورًا عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين".

وأضاف "يانج"، إن المسؤولين الأمريكيين أدلوا بتصريحات، مرارًا وتكرارًا، تشوه وهاجمت النظام السياسي الصيني والسياسات الداخلية والخارجية، وتدخلت في الشؤون الداخلية للصين.

وأوضح كبير الدبلوماسيين، أن "الصين تعرب عن معارضتها القوية وتدينها بشدة".

أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا يوم الثلاثاء يطالب برد أقوى على معاملة بكين للأقلية المسلمة الإيغور.

وقال خبراء ونشطاء الأمم المتحدة، إن الصين قد احتجزت مليون من الإيغور في معسكرات الاعتقال الجماعي في تشينجيانغ، وهي منطقة في أقصى غرب الصين.

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وأكدت الصين، أن المعسكرات جزء من حملة لمكافحة الإرهاب وتوفر التدريب المهني. ينكر أي سوء معاملة من الإيغور.

جاء قانون الإويغور في أعقاب تشريع أمريكي وقعه الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا قانونًا بهدف حماية حقوق الإنسان في هونج كونج وسط حملة على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.

ما بدأ كمظاهرات ضد مشروع قانون تم سحبه الآن يسمح بتسليم المجرمين من هونج كونج إلى الصين القارية تحول إلى دعوات لمزيد من الحريات الديمقراطية وما يقرب من ستة أشهر من الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان في هونج كونج. أدانت بكين الاضطرابات وألقت باللوم على التدخل الأجنبي.

ومن جانب آخر، دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، البنك الدولي، إلى التوقف عن إقراض الأموال إلى الصين، وقال إن بكين لديها "الكثير من المال" من تلقاء نفسها أو يمكن أن "تنتج" ذلك إذا رغبت.

وجاءت التعليقات التي نشرت على حساب "تويتر" الرسمي للرئيس الأمريكي، بعد يوم واحد فقط من تبني البنك الدولي لخطة جديدة لتزويد الصين بما لا يقل عن مليار دولار كقروض منخفضة الفائدة سنويًا على الرغم من اعتراضات واشنطن.

في يوم الخميس، قال البنك الدولي، إنه وافق على خطة جديدة للإقراض مدتها خمس سنوات لدعم الصين من 1 إلى 1.5 مليار دولار كقروض منخفضة الفائدة سنويًا حتى عام 2025.

ووفقًا لما أوردته "سي إن بي سي"، عارض وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين بشدة الخطة، قائلاً للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، إن ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية في مجلس الإدارة اعترضوا على الخطة الجديدة.