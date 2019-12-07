كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند: وفاة ضحية الاغتصاب في المستشفى بعد إشتعال النيران فيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفت ضحية اغتصاب تبلغ من العمر 23 عامًا على يد عصابة من الرجال، من بينهم المغتصبون المزعومون لها، في مستشفى في نيودلهي، مما أثار احتجاجات من زعماء المعارضة الذين ألقوا باللوم على الحزب الحاكم لفشله في التحقق من حوادث العنف ضد النساء.

وكانت المرأة في طريقها إلى ركوب قطار في منطقة أونناو بولاية أوتار براديش الشمالية لحضور جلسة استماع في المحكمة حول اغتصابها، عندما تم إخمادها بالكيروسين وإشعال النار فيها، وفقًا للشرطة.

وتم نقلها جوًا إلى نيودلهي لتلقي العلاج في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وأثار الهجوم، وهو ثاني أكبر حالة عنف ضد المرأة في الأسبوعين الماضيين، غضبًا عامًا في الهند.

وقال الدكتور شلاب كومار رئيس قسم الحروق بمستشفى سافدارجونج في نيودلهي لرويترز، إن المرأة توفيت بعد اصابتها بسكتة قلبية.

وقال إنها كانت تعاني من حروق بنسبة 95٪"، مضيفًا أن أنبوب الرياح الخاص بالمرأة أحرق وأن "الأبخرة السامة والساخنة" قد ملأت رئتيها.

وقد قدمت المرأة شكوى إلى شرطة اونناو في مارس، تزعم أنها تعرضت للاغتصاب تحت تهديد السلاح في 12 ديسمبر 2018، حسبما أظهرت وثائق الشرطة. وسمت المرأة رجلين محليين، أحدهما اعتقلته الشرطة، بينما هرب الآخر.

وبعد أن تم سجنه في وقت لاحق، تم إطلاق سراح المغتصب المزعوم الأسبوع الماضي بعد الحصول على كفالة.

كما أفادت وسائل الإعلام المحلية نقلًا عن أقوالها للشرطة أن ضحية الاغتصاب خطفت من قبل خمسة رجال، بمن فيهم الشخصان اللذان سمّتهما في شكواها، وتعرضت للضرب والطعن والنيران.

وهرولت طالبه المساعده وكانت لا تزال مشتعلة، مسافة كيلومتر واحد، طالبة المساعدة قبل أن تتصل بالشرطة في النهاية، وفقًا لقناة آج تاج التلفزيونية.

Advertisements

وقال فيكرانت فير المشرف على الشرطة أونو لرويترز، إن المتهمين الخمسة اعتقلوا وهم محتجزون قضائيا لمدة 14 يوما.

وقال رئيس وزراء ولاية أوتار براديش يوجي أديتياناث، إن محكمة المسار السريع ستستمع إلى القضية ولن يتم إدانة المذنب.

وفي الهند، تميل المحاكمات المطولة، والتي غالبًا ما تكون نتيجة لعدد أقل من المحاكم والقضاة، إلى تأخير الإدانات، تاركة الضحايا الفقراء والمحبطين بقليل من المال والصبر لمتابعة القضية.

وأيضا، تؤدي المحاكمات الطويلة إلى إطلاق سراح المتهمين الذين يخيفون الضحايا وشهودهم في كثير من الأحيان، ويحاولون التلاعب بالأدلة.

كما زعم والد الضحية أن عائلته تعرضت للمضايقة والتهديد من قبل أسرة المتهم.

وقال: "حاولنا البحث عن الحماية لأن المتهمين وعائلتهم ظلوا يهددون ابنتي وعائلتي، لكننا تلقينا القليل من المساعدة من الحكومة، الآن، يجب إعدام كل متهم منهم بالرصاص".

"الجريمة في يوتار براديش الهندية"

ولاية أوتار براديش هي أكثر ولايات الهند اكتظاظًا بالسكان، وقد اشتهرت بسجلها السيء فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد المرأة، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 4200 حالة اغتصاب هناك في عام 2017 - وهي أعلى نسبة في البلاد.

كما اتهم زعماء المعارضة، بمن فيهم بريانكا غاندي فادرا، الأمين العام لحزب المؤتمر المعارض الرئيسي في الهند، حكومة ولاية أوتار براديش، التي يديرها حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بالفشل في كبح جماح الجرائم ضد النساء.

وفي حادثة سابقة في أونو، اتهمت امرأة شابة من ولاية أوتار براديش مشرع كولديب سينغ سينجار باغتصابها في عام 2017.