كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم مسلح بطائرة مسيرة على منزل مقتدى الصدر في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت منطقة الحنانة في محافظة النجف العراقية حيث إقامة الصدر، إلى قصف بواسطة "طائرة مسيرة"، حسبما كشف أحد المقربين من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت.

ودعا مقتدى الصدر لتظاهرة مليونية بعد محاولة الهجوم على منزله، وفقًا لما ذكرته قناة روسيا اليوم.

وقد طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، جميع الأحزاب بغلق مقراتها في النجف جنوبي العراق مقابل التزام المتظاهرين بسلميتهم.

واعتبر مقتدى الصدر، أنه إذا لم تستقل حكومة عادل عبدالمهدي "فهذه بداية نهاية العراق"، ناصحًا الحكومة بالاستقالة "حقناً للدماء".

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وقال: "ما يدور في العراق فتنة عمياء بين حكومة فاسدة ومتظاهرين غير سلميين"، ناصحاً المحتجّين بـ"الالتزام بالأخلاقيات العامة للتظاهر".

ونفى الصدر، ضلوع تياره في اقتحام القنصلية الإيرانية في النجف مساء أمس الأربعاء.

وأشعل متظاهرون النار في القنصلية الإيرانية بمدينة النجف مساء الأربعاء، في واحدة من أعنف الهجمات التي تستهدف إيران في العراق منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة قبل شهرين. لم يصب الموظفون الإيرانيون حيث كانوا قد فروا من الباب الخلفي.