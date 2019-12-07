كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفوض: شرطة هونج كونج سوف تتخذ نهجا "قاسيا" و"لينا" في التعامل مع الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مفوض الشرطة في هونج كونج، كريس تانج، بأن شرطة هونج كونج سوف تستخدم كل من النهج "القاسي والنهج اللين عند التعامل مع الاحتجاجات.

تحدث قائد الشرطة، اليوم، قبل مظاهرة كبيرة مؤيدة للديمقراطية يوم الأحد، وبعد حوالي ستة أشهر من الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان في هونغ كونغ ، والتي نشأت بسبب مشروع قانون تم سحبه الآن يسمح بتسليم الصين إلى البر الرئيسي.

وقال "تانج" للصحفيين في بكين، اليوم السبت، إن الشرطة ستتخذ نهجًا "إنسانيًا" تجاه الحوادث البسيطة، لكنه حذر من اتخاذ إجراءات حازمة ضد المزيد من أعمال العنف، وأضاف أنه يأمل أن تكون المسيرة سلمية.

تم تعيين "تانج" في منصبه في نوفمبر. وقالت شرطة هونج كونج في بيان قصير يوم الخميس، إنه كان في بكين في "زيارة مجاملة" للقاء مسؤولين بالبر الرئيسي.

وقال، إنه التقى تشانغ شياو مينغ، رئيس مكتب شؤون هونج كونج وماكاو، وتشاو كيجي، وزير الأمن العام الصيني.

تمتعت هونج كونج، المركز المالي الرئيسي، بهدوء نسبي خلال الأسابيع القليلة الماضية منذ أن حققت الانتخابات المحلية في أواخر الشهر الماضي فوزًا ساحقًا على المرشحين المؤيدين للديمقراطية.

فى وقت سابق يوم السبت، شهد "تانج" حفل رفع العلم في ميدان تيانانمن، وفقًا لمقطع فيديو بثته محطة تلفزيون Cable TV في هونج كونج.

Advertisements

وقال للصحفيين: "أنا متحمس للغاية لرؤية علم البلاد يطير ويشعر بعظمة البلاد. أود أن أشكر ... الرئيس شي جين بينج لدعمه الثابت لشرطة هونج كونج التي تطبق القانون بصرامة".

المتظاهرون غاضبون مما يرون أنه تدخل صيني في الحريات التي وعدت بها المستعمرة البريطانية السابقة عندما عادت إلى الحكم الصيني في العام 1997.

الصين تنفي التدخل، وتقول إنها ملتزمة بصيغة "دولة واحدة ونظامان" الموضوعة في ذلك الوقت وألقت باللوم على القوات الأجنبية في إثارة الاضطرابات.

وقد حث قائد شرطة هونج كونج المواطنين على التظاهر بسلام قبل ما يتوقع أن تكون مسيرة واسعة النطاق مؤيدة للديمقراطية يوم الأحد، وهو حدث تم التخطيط له وسط هدنة من العنف في المدينة التي تحكمها الصين، وفقا لرويترز.

أعطت الشرطة يوم الخميس الضوء الأخضر للمظاهرة، التي نظمتها الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، وهي المجموعة التي أطلقت مسيرات قوامها مليون شخص في الصيف. مسيرة يوم الأحد هي مقياس رئيسي لدعم الحركة المؤيدة للديمقراطية بعد فوزها الساحق في الانتخابات المحلية.

في حديثه إلى الصحفيين قبل مغادرته في "زيارة مجاملة" إلى بكين، حث مفوض الشرطة الذي تم تنصيبه حديثًا، كريس تانج، أهالي هونج كونج على أن يكونوا مثال عالمي يحتذي به.