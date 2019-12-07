الفقيه بن صالح..استنفار أمني بعد العثور على جثة محروقة لرجل بضيعة فلاحية!

عثر مواطنون ليلة أمس الجمعة، على جثة رجل بإحدى الضيعات، بمنطقة “تويزة” باولاد امبارك بإقليم الفقيه بن صالح.

وحسب مصادر محلية، فقد عُثر على جثة هامدة لأربعيني، بجانب إحدى الضيعات الفلاحية، حيث لقي مصرعه في ضروف غامضة، وظهرت على جثته آثار حروق كبيرة.

وأضاف المصدر ذاته، أن مكان الحادث عرف إستنفارا أمنيا للسلطات المحلية ولعناصر الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، ومن أجل تحديد هوية الجناة.

وتم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، في إنتظار نتائج التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة.