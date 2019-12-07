البطولة الاحترافية.. “الماط” يبحث عن تعزيز الصدارة والفتح لتحقيق فوزه الثاني

يستضيف فريق الفتح الرباطي اليوم السبت، ضيفه المغرب الرياضي التطواني، على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من البطولة الاحترافية.
ويتطلع الفتح الرباطي إلى تحقيق فوزه الثاني في بطولة هذا الموسم، بعد الأول والأخير الذي يعود إلى منتصف شتنبر الماضي، على حساب اتحاد طنجة، برسم أولى جولات البطولة.
ومنذ فوزه على الاتحاد، خاض الفريق العاصمي 6 مباريات، تعادل في 4، بينما مني بالخسارة في مناسبتين، جعلته يحتل المركز العاشر برصيد 7 نقاط.
أما المغرب التطواني، فيدخل مواجهة اليوم وعينه على الظفر بالنقاط الثلاث من أجل تأمين صدارته لجدول الترتيب، علما أن “الماط” حقق الفوز في 4 مناسبات، وتعادل في 3 مواجهات، خلال 7 مباريات خاضها الفريق، مكنته من الانفراد بالصدارة بـ15 نقطة.
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