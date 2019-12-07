الأمن يلقي القبض على سائق “طاكسي” قتل زميله بالرباط ولاذ بالفرار

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، أن عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن الرباط، تمكنت مساء أمس الجمعة، من توقيف سائق سيارة الأجرة المتورط في ارتكاب جريمة القتل العمد بواسطة السلاح الأبيض، والتي كان ضحيتها سائق سيارة أجرة من نفس الصنف، في وقت سابق من صباح يوم أمس الجمعة.

وذكر بلاغ للمديرية، اليوم السبت، أنه تم توقيف المشتبه فيه بتنسيق مع ممثل السلطة المحلية بضواحي منطقة عكراش، وذلك بعدما حاول الاختباء بورشة للأشغال بالقرب من عين المكان، بعدما انحرفت به السيارة في منحدر طرقي قريب من قنطرة على واد أبي رقراق.

وتم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الدوافع والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

وكانت السلطات الأمنية قد أعلنت في وقت سابق أمس الجمعة، عن تمكنها من تشخيص الهوية الكاملة للمشتبه فيه، مشيرة إلى أنه عمد إلى التخلص من السيارة، التي يعمل بها، بأحد المنحدرات القريبة من واد أبي رقراق.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تبين أن المشتبه فيه، والبالغ من العمر 38 سنة، والذي يعمل سائقا لسيارة أجرة، من الصنف الصغير، أقدم على تعريض الضحية، الذي يعمل بدوره، سائقا لسيارة أجرة، من نفس الصنف، لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض، ما تسبب في وفاته.