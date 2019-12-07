في تدخل جراحي نوعي.. فريق طبي ينقذ حياة طفلة رضيعة بأزرو

تمكن الفريق الطبي و التمريضي بمستشفى 20 غشت بآزرو، الليلة الماضية، من إجراء عملية جراحية نوعية لفائدة طفلة رضيعة، لا يتجاوز عمرها 12 شهرا، كللت بالنجاح، وفق ما أكده المركز الإستشفائي الإقليمي بإفران.

وأشار المركز على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، إلى أن الطفلة أصيبت بانْغِلاَف معوي حاد ناتج عن الْتِهابُ جرثومي حاد، ودخول جزء من الأمعاء في الجزء المجاور له (الصورة) ،مما قد يحدث تلفا في الأنسجة المصابة ويسبب الوفاة في ظرف وجيز.

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وأضاف بأن تدهور الحالة كان سريعا، نظرا لصغر سن الرضيعة، مما استدعى إجراء عملية دقيقة استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل.

العملية الجراحية، تطلبت ثلات ساعات، ومكنت من إنقاذ حياة المريضة دون اللجوء الى اسْتِئْصال جزء من الأمعاء، حيث تمكنت الرضيعة من مغادرة المستشفى في صحة جيدة بعد استكمال العلاج.